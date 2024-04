La Soluzione ♚ Licenza per condurre veicoli La definizione e la soluzione di 7 lettere: Licenza per condurre veicoli. PATENTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Licenza per condurre veicoli: Una patente di guida, denominata nella Svizzera italiana licenza di condurre, è una autorizzazione amministrativa necessaria per poter condurre veicoli a motore su strade pubbliche, la cui disciplina differisce nei vari Stati del mondo. Aggettivo Significato e Curiosità su: Una patente di guida, denominata nella Svizzera italiana licenza di condurre, è una autorizzazione amministrativa necessaria per poter condurre veicoli a motore su strade pubbliche, la cui disciplina differisce nei vari Stati del mondo. patente f sing (pl.: patenti) (antico) aperto lettera patente: lettera col sigillo del sovrano che ne manifesta la volontà; oggi lettera con cui lo Stato designa una persona come console in uno Stato straniero manifesto, visibile a tutti (letterario) largo, ampio (araldica) attributo araldico che si applica alle pezze, soprattutto la croce, che presentano le braccia che si vanno allargando verso il bordo dello scudo; la croce patente è frequentemente anche scorciata, ma questo caso deve essere blasonato Sostantivo patente ( approfondimento) f sing (pl.: patenti) (diritto) permesso concesso dal potere a ciò abilitato, che permette l'esercizio di una determinata professione; anche il relativo certificato patente di guida : abilitazione alla guida di veicoli a motore ottenuta tramite superamento di una prova teorica e pratica

: abilitazione alla guida di veicoli a motore ottenuta tramite superamento di una prova teorica e pratica patente nautica Sillabazione pa | tèn | te Pronuncia IPA: /pa'tnte/ Etimologia / Derivazione (aggettivo) dal latino patens , participio presente di patere ossia essere aperto o manifesto, estendersi, allargarsi ;

dal latino , participio presente di ossia ; (sostantivo)per ellissi da lettera patente Sinonimi (aggettivo) chiaro, esplicito, evidente, indiscusso, lampante, manifesto, ovvio, palese, sicuro

chiaro, esplicito, evidente, indiscusso, lampante, manifesto, ovvio, palese, sicuro certo, indubbio, indiscutibile, innegabile, visibile, tangibile

(sostantivo) abilitazione, attestato, autorizzazione, brevetto, concessione, licenza, permesso

abilitazione, attestato, autorizzazione, brevetto, concessione, licenza, permesso ( senso figurato ) ( scherzoso ) diploma

diploma (senso figurato) (scherzoso) qualificazione, taccia Contrari (aggettivo) discutibile, dubbio, incerto, nascosto, occulto, oscuro, equivoco, ambiguo Parole derivate patente di guida

patentemente

patentemente

patentato Termini correlati croce patente, mandorle pelate Varianti (antico) aperto Alterati (diminutivo) : patentino Proverbi e modi di dire ma chi ti ha dato la patente!: esplicito riferimento offensivo ad una sospetta incapacità o deficienza alla guida Da non confondere con licenza: a differenza di quest'ultima, una patente non ha necessariamente fine professionale

