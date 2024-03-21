Quello degli Ebrei ha sette bracci

Home / Soluzioni Cruciverba / Quello degli Ebrei ha sette bracci

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Quello degli Ebrei ha sette bracci' è 'Candelabro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CANDELABRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quello degli Ebrei ha sette bracci" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quello degli Ebrei ha sette bracci". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Candelabro? Un oggetto che si trova spesso nei candelabri, specialmente durante le celebrazioni religiose, ha sette bracci che si irradiano da un supporto centrale, permettendo di accendere più candele contemporaneamente. Questo elemento simbolico rappresenta la luce e la spiritualità, ed è molto presente nelle tradizioni ebraiche. La sua forma e il suo significato lo rendono un simbolo importante nelle cerimonie e negli ambienti di culto.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Quello degli Ebrei ha sette bracci nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Candelabro

In presenza della definizione "Quello degli Ebrei ha sette bracci", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quello degli Ebrei ha sette bracci" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Candelabro:

C Como A Ancona N Napoli D Domodossola E Empoli L Livorno A Ancona B Bologna R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quello degli Ebrei ha sette bracci" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Regge le stearicheQuelli degli Ebrei hanno sette bracciTra i sette nani ha lo starnuto più pericolosoTra i sette nani ha lo starnuto più temibileHa sette pedaliHa sette colori