La Soluzione ♚ È indispensabile per friggere La definizione e la soluzione di 4 lettere: È indispensabile per friggere. OLIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. E indispensabile per friggere: Il termine olio (dal latino oleum, a sua volta dal greco a, élaion) è utilizzato per indicare un liquido organico ad alta viscosità, lipofilo (cioè miscibile con altri oli) e idrofobo (cioè immiscibile con acqua). In origine il termine si riferiva unicamente all'olio di oliva, ricavato dalla spremitura dei frutti dell'olivo. In seguito questo nome è stato esteso a tutti i lipidi che si trovano allo stato liquido a temperatura ambiente e anche ad altri liquidi che presentano proprietà simili ma composizione differente (ad esempio oli minerali). Sono utilizzati a scopo alimentare, come combustibili, lubrificanti e nella produzione di ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Il termine olio (dal latino oleum, a sua volta dal greco a, élaion) è utilizzato per indicare un liquido organico ad alta viscosità, lipofilo (cioè miscibile con altri oli) e idrofobo (cioè immiscibile con acqua). In origine il termine si riferiva unicamente all'olio di oliva, ricavato dalla spremitura dei frutti dell'olivo. In seguito questo nome è stato esteso a tutti i lipidi che si trovano allo stato liquido a temperatura ambiente e anche ad altri liquidi che presentano proprietà simili ma composizione differente (ad esempio oli minerali). Sono utilizzati a scopo alimentare, come combustibili, lubrificanti e nella produzione di ... olio ( approfondimento) m sing (pl.: oli, olii) (fisica) (chimica) sostanza liquida che unge e idrofoba, di origine vegetale (per esempio olio di oliva), animale o minerale (gastronomia) condimento liquido ottenuto dalla spremitura dell'oliva e di vari tipi di semi per dimagrire non bisogna mangiare cibi fritti nell'olio sostanza utilizzata per lubrificare parti meccaniche in movimento (quali ad esempio le parti di un motore o le cerniere di una porta) perdeva olio (per estensione) un quadro dipinto con la tecnica della pittura ad olio ad olio su tela sott'olio e sott'aceto: linea di prodotti alimentari conservati, appunto sterilizzati, pastorizzati e mantenuti in vasetti di vetro e, soprattutto per alimenti sott'olio, persino in latta ovvero anche scatolette Sillabazione ò | lio Pronuncia IPA: /'ljo/ Etimologia / Derivazione dal latino oleum, a sua volta dal greco a (élaion) Sinonimi lubrificante, grasso

(pittura) quadro, dipinto Parole derivate oliare, oliandolo

(condimento) oliera Termini correlati aceto Proverbi e modi di dire liscio come l' olio : senza alcun problema

: senza alcun problema gettare olio sul fuoco : riaccendere o peggiorare questioni e discussioni passate

: riaccendere o peggiorare questioni e discussioni passate espandersi a macchia d'olio: diffondersi velocemente e/o in maniera non uniforme Altre Definizioni con olio; indispensabile; friggere; Fa macchie che s allargano; Facilita lo scorrimento ma non è la strada a quattro corsie; Un coltellino indispensabile per fare il pure; Era indispensabile per aprire un negozio; Barrette di merluzzo impanate e pronte da friggere; Si usano per friggere due uova;

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'È indispensabile per friggere' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.