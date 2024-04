La definizione e la soluzione di 7 lettere: A carnevale ogni vale. SCHERZO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Scherzi a parte è stato un programma televisivo italiano di genere varietà e candid camera andato in onda in prima serata dal 9 febbraio 1992 al 16 ottobre 2022, prima su Italia 1 e poi su Canale 5. Nel 2012 il titolo era diventato Scherzi a parte Varietà mentre nel 2015 era stato cambiato in Le Iene presentano: Scherzi a parte (l'edizione era stata realizzata in collaborazione con Le Iene). Dal 2018 al 2022 era tornato a chiamarsi Scherzi a parte.

scherzo ( approfondimento) m sing (pl.: scherzi)

azione dello scherzare fece più scherzi sapendo che prima o poi l'avrebbero smascherato giocare con parole o concetti rispetto a qualcuno e/o qualcosa, in modo veritiero o con falsità, spesso per giungere ad un apparente consenso ma anche per ferire e/o imbrogliare quello scherzo permise di capire la natura della loro amicizia (per estensione) ridere per un motivo e/o istintivamente, spontaneamente invero quello scherzo lo fece soffrire beffa, burla che serve per prendersi gioco di qualcuno iniziò con uno scherzo e finì in rissa leggerezza nell'affrontare qualcosa invece grave la guerra non è uno scherzo o un gioco... (per estensione) cogliere volutamente impreparato qualcuno attraverso un effetto falsato ma ironico lo scherzo non è riuscito (per estensione) affrontare un rapporto e/o un dialogo in modo derisorio e superficiale, talvolta denigratorio o sfacciato per lui è tutto uno scherzo tentativo, non sempre possibile, per creare un'amicizia, in modo ridicolo ma anche affettuoso era uno scherzo ... per ridere un po' (senso figurato) (per estensione) vivere un paradosso, anche esistenziale, in modo conviviale ed allegro, talvolta in modo indulgente "bello scherzo , eh..." esaltazione gioiosa nel trasformare inaspettatamente un errore in un'opportunità, anche in modo esageratamente plateale "...che scherzo fenomenale!" giocare in modo distaccato ma con senso di superiorità rispetto ad una o più mancanze altrui quello scherzo gli cambiò la vita... (per estensione) fatalità da cui trarre sorrisi, risate e/o aneddoti "...ma è uno scherzo del destino!" (per estensione) sciocchezza ingenua o volontariamente dispettosa "scherzo ... scherzo... scherzo!"

Voce verbale

prima persona singolare dell'indicativo presente di scherzare

Sillabazione

schér | zo

Pronuncia

IPA: /'skertso/

Etimologia / Derivazione

derivazione di scherzare(dal longobardo skerzon)

Sinonimi

burla, divertimento, facezia, gioco trastullo

beffa, celia, derisione, motteggio, scherno

( per estensione ) sorpresa, stranezza, imprevisto, bizzarria, tiro, tiro mancino

sorpresa, stranezza, imprevisto, bizzarria, tiro, tiro mancino ( senso figurato ) bazzecola, inezia, cosa da nulla, nonnulla, piccolezza , sciocchezza, scemenza, , stupidaggine, stupidata, giochetto, bagattella, quisquilia

bazzecola, inezia, cosa da nulla, nonnulla, piccolezza , sciocchezza, scemenza, , stupidaggine, stupidata, giochetto, bagattella, quisquilia motto, buffonata, lazzo, pesce d’aprile

parodia, burletta

(letterario) canzonatura, presa in giro

canzonatura, presa in giro spiritosaggine, amenità

(musica) capriccio, divertissement

Alterati

( diminutivo ) scherzetto; scherzuccio

scherzetto; scherzuccio (peggiorativo) scherzaccio

Proverbi e modi di dire