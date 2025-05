Una pianta della brughiera nei cruciverba: la soluzione è Erica

ERICA

Curiosità e Significato di "Erica"

L'erica è una pianta appartenente alla famiglia delle Ericaceae, comune nelle aree di brughiera e praterie. Caratterizzata da piccoli fiori penduli e foglie lanceolate, cresce in suoli acidi e ben drenati. È nota per il suo aspetto ornamentale e per offrire habitat a diverse specie di fauna.

Come si scrive la soluzione: Erica

E Empoli

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

