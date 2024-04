La definizione e la soluzione di 6 lettere: Tragedia di Shakespeare. RE LEAR Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

fou m sing

(di persona) matto, pazzo, folle (anche in senso esteso o figurato) cet homme est fou - quell'uomo è matto

- quell'uomo è matto êtes-vous fou de me faire une pareille demande - siete matto a farmi una domanda simile

- siete matto a farmi una domanda simile ils sont fous, ces Romains! - sono pazzi, questi Romani! (Asterix) (per estensione) folle, irragionevole, irrazionale un amour fou - un amore folle

- un amore folle une entreprise folle - una folle impresa (per estensione) matto (per), molto appassionato (di) il est fou pour le football - va matto per il calcio

Sostantivo

fou m sing

matto, pazzo un asile de fous - un ospedale di matti

- un ospedale di matti qui est le plus fou des deux, le fou ou le fou qui le suit - chi è più pazzo, il pazzo o il pazzo che lo segue (Guerre Stellari) (storia) buffone, giullare (medievale) le fou du roi amusait la cour - il buffone del re divertiva la corte

- il buffone del re divertiva la corte le fou du Roi Lear - il buffone di Re Lear (scacchi) alfiere il y a deux fous blanches, et deux fous noirs - ci sono due alfieri bianchi e due alfieri neri (zoologia) sula (uccello marino del genere Sula)

Pronuncia

IPA: /fu/

Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal francese antico fol, a sua volta dal latino medievale follus, a sua volta derivato dal verbo follere o direttamente da follis (da cui anche l'italiano "folle" e l'inglese "fool"). Nel senso di "alfiere" (degli scacchi), mediato dallo spagnolo alfil, a sua volta dall'arabo (fil), "elefante" (perché sulle scacchiere arabe e persiane gli alfieri erano originariamente rappresentati da elefanti), divenuto in francese fou per assonanza

Sinonimi

(aggettivo e sostantivo, matto - di persona) (formale) dément, dérangé; (linguaggio medico) psychotique, psychopathe; (colloquiale) tordu, cinglé, louf, marteau, siphonné, toqué, zinzin

(aggettivo, folle - di azione etc.) insensé, stupide, absurde

(aggettivo, appassionato) mordu, fondu

(sostantivo, giullare) bouffon

Proverbi e modi di dire

comme un fou - "come un matto", esageratamente, senza freno: ad es.: courir comme un fou , "correre come un matto"; rire comme un fou , "ridere come un matto" etc.

- "come un matto", esageratamente, senza freno: ad es.: , "correre come un matto"; , "ridere come un matto" etc. fou à lier - "matto da legare"

- "matto da legare" fou de la gâchette - "grilletto facile", persona che utilizza con eccessiva passione o disinvoltura le armi da fuoco

- "grilletto facile", persona che utilizza con eccessiva passione o disinvoltura le armi da fuoco fou rire - accesso di risa

- accesso di risa maladie de la vache folle - morbo della mucca pazza (encefalopatia spongiforme bovina)

Uso / Precisazioni

come aggettivo, quando posto davanti a un sostantivo che inizia per vocale il maschile singolare muta in fol: fol amour (e non *fou amour)