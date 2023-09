Bagna Stratford città natale di Shakespeare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bagna Stratford città natale di Shakespeare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AVON

Significato/Curiosita : Bagna stratford citta natale di shakespeare

Stratford-upon-avon (chiamata così perché sorge presso il fiume avon) è situata nel cuore delle midlands occidentali, nel regno unito. appartiene al distretto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

