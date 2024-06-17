Grande penisola della Grecia meridionale
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Grande penisola della Grecia meridionale' è 'Peloponneso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PELOPONNESO
Perché la soluzione è Peloponneso? Il Peloponneso rappresenta una vasta estensione territoriale situata nella parte meridionale della Grecia, caratterizzata da una forma allungata e una ricca storia antica. Questa regione si distingue per il suo ruolo fondamentale nello sviluppo culturale, politico e militare della civiltà greca. La sua conformazione geografica ha influenzato le attività economiche, favorendo agricoltura e commerci. La presenza di numerosi siti archeologici testimonia la sua importanza storica e culturale nel contesto mediterraneo.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grande penisola della Grecia meridionale". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Grande penisola della Grecia meridionale nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Peloponneso
La definizione "Grande penisola della Grecia meridionale" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grande penisola della Grecia meridionale" conferma che la soluzione 'Peloponneso' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Peloponneso
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grande penisola della Grecia meridionale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Peloponneso' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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