È regolato da uno statuto

E regolato da uno statuto: L'ente indica etimologicamente qualcosa che è; può dunque riferirsi a diversi concetti: Ente geometrico, in geometria, indica un punto, retta o piano. Ente (filosofia), termine filosofico che significa "ciò che è" e che rimanda quindi al concetto di Essere (filosofia) ovvero quelle determinazioni di una cosa, specificate nella sua "definizione", che ne costituiscono la natura; Ente (diritto), istituzione organizzata per determinati fini (ad esempio, nel diritto italiano, una fondazione, una società in accomandita semplice, ecc.). Se all'ente viene riconosciuta la personalità giuridica, l'ente è una persona giuridica, o ente morale. Ente ... Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: L'ente indica etimologicamente qualcosa che è; può dunque riferirsi a diversi concetti: Ente geometrico, in geometria, indica un punto, retta o piano. Ente (filosofia), termine filosofico che significa "ciò che è" e che rimanda quindi al concetto di Essere (filosofia) ovvero quelle determinazioni di una cosa, specificate nella sua "definizione", che ne costituiscono la natura; Ente (diritto), istituzione organizzata per determinati fini (ad esempio, nel diritto italiano, una fondazione, una società in accomandita semplice, ecc.). Se all'ente viene riconosciuta la personalità giuridica, l'ente è una persona giuridica, o ente morale. Ente ... ente ( approfondimento) m sing (pl.: enti) (filosofia) ciò che è ed esiste (diritto) (economia) istituzione organizzata per determinati obiettivi (matematica) (geometria) (fisica) oggetto matematico astratto (senso figurato) Dio Sillabazione èn | te Pronuncia IPA: /'nte/ Etimologia / Derivazione suffisso del participio presente in composizioni con verbi attivi, comune alle varie lingue indoeuropee Sinonimi entità, essere, soggetto

centro, circolo, istituto, organismo, struttura

(diritto) istituzione,

istituzione, fondazione,organizzazione, società

essenza, natura, individuo, cosa Termini correlati entelecheia, entelechia

entità Varianti -ente Altre Definizioni con ente; regolato; statuto; Cosa di poco conto; La presunzione dimostrata dal saputello; Regolato male; Regolato nel vivere; Alcune sono a statuto speciale; Una nostra regione a statuto speciale; Cerca altre soluzioni cruciverba

