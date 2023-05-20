Ha un suo statuto
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ha un suo statuto' è 'Ente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ENTE
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Perché la soluzione è Ente? Un ente che ha un suo statuto è un'organizzazione che si regola autonomamente, seguendo regole e norme stabilite al suo interno. Questa caratteristica permette all'ente di operare in modo chiaro e strutturato, rispettando le proprie decisioni e procedure. La presenza di uno statuto garantisce trasparenza e coerenza nelle attività svolte, rendendo l'ente un soggetto ben definito nel suo ambito di azione.
Ha un suo statuto nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Ente
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ha un suo statuto
- Risposta: ENTE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: E___
- Inizia con: E
- Finisce con: E
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Ente' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ha un suo statuto". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con statuto: Il re di Sardegna che concesse lo Statuto nel 1848