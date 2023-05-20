Ha un suo statuto

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ha un suo statuto' è 'Ente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ENTE

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Perché la soluzione è Ente? Un ente che ha un suo statuto è un'organizzazione che si regola autonomamente, seguendo regole e norme stabilite al suo interno. Questa caratteristica permette all'ente di operare in modo chiaro e strutturato, rispettando le proprie decisioni e procedure. La presenza di uno statuto garantisce trasparenza e coerenza nelle attività svolte, rendendo l'ente un soggetto ben definito nel suo ambito di azione.

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Ha un suo statuto nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Ente

In presenza della definizione "Ha un suo statuto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ente'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Ha un suo statuto

Ha un suo statuto Risposta: ENTE

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: E___

E___ Inizia con: E

E Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

E Empoli N Napoli T Torino E Empoli

La soluzione 'Ente' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ha un suo statuto". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.