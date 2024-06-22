È propria di ciò che non è mai accaduto nei cruciverba: la soluzione è Astoricità

Sara Verdi | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'È propria di ciò che non è mai accaduto' è 'Astoricità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASTORICITÀ

Curiosità e Significato di Astoricità

Non fermarti alla soluzione! Conosci Astoricità più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba

La qualità propria di ciò che è dell UrbeÈ propria di ciò che tediaDetta di ciò che si avvicina sempre più a qualcosa senza mai raggiungerlaUno che non vuole mai vedere il bene in nienteLo desta ciò che manca

Soluzione È propria di ciò che non è mai accaduto - Astoricità

Come si scrive la soluzione Astoricità

Non riesci a risolvere la definizione "È propria di ciò che non è mai accaduto"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 10 lettere della soluzione Astoricità:
A Ancona
S Savona
T Torino
O Otranto
R Roma
I Imola
C Como
I Imola
T Torino
À -

A I T R S T E A

