CAPODIMONTE

Curiosità e Significato di Capodimonte

Hai risolto il cruciverba con Capodimonte? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 11 lettere più frequenti: Capodimonte.

Perché la soluzione è Capodimonte? Capodimonte è un celebre tipo di porcellana italiana, originaria di Napoli, nota per le sue statuine raffinate e dettagliate. Queste creazioni artigianali sono apprezzate in tutto il mondo per la loro eleganza e tradizione artistica. Il nome deriva dal quartiere di Napoli dove nacquero, simbolo di artigianato di alta qualità e cultura partenopea.

Come si scrive la soluzione Capodimonte

C Como

A Ancona

P Padova

O Otranto

D Domodossola

I Imola

M Milano

O Otranto

N Napoli

T Torino

E Empoli

