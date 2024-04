La definizione e la soluzione di 6 lettere: La Gabanelli celebre giornalista. MILENA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Milena Vukotic, all'anagrafe Gemma Fausta Milena Vukotic (Roma, 23 aprile 1935), è un'attrice italiana, vincitrice di un Nastro d'argento e tre volte candidata al David di Donatello (nel 1983, 1991 e 2014). È nota per le sue interpretazioni in Gran bollito di Mauro Bolognini, Il fascino discreto della borghesia di Luis Buñuel, per il ruolo della moglie di Raffaello Mascetti (interpretato da Ugo Tognazzi) in Amici miei e Amici miei - Atto II° di Mario Monicelli, ma soprattutto per il ruolo di Pina Fantozzi, moglie del ragioniere Ugo protagonista della saga di Paolo Villaggio. Negli ultimi decenni è diventata famosa per il ruolo di Enrica ...

Milena ( approfondimento) f

nome proprio di persona femminile

Etimologia / Derivazione

Dal portoghese Milena