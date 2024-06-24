Camilla giornalista

SOLUZIONE: CEDERNA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Camilla giornalista" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Camilla giornalista". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Cederna? Cederna era una giornalista italiana nota per il suo impegno nel campo dell'arte, della cultura e della tutela del paesaggio. Con grande passione, si dedicò a denunciare le ingiustizie e le trasformazioni dannose per l'ambiente, diventando una figura di riferimento nel suo settore. La sua attività contribuì a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di conservare il patrimonio naturale e storico del paese.

In presenza della definizione "Camilla giornalista", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Camilla giornalista" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cederna:

C Como E Empoli D Domodossola E Empoli R Roma N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Camilla giornalista" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

