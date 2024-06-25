Una celebre chiesa di Firenze

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La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Una celebre chiesa di Firenze' è 'Santa Maria Novella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SANTA MARIA NOVELLA

Perché la soluzione è Santa Maria Novella? Santa Maria Novella è una delle chiese più famose di Firenze, situata nel cuore della città. Riconoscibile per la sua facciata in stile gotico e rinascimentale, rappresenta un importante esempio di architettura religiosa. La chiesa ospita opere d'arte di grande valore, tra cui affreschi e dipinti di artisti rinomati. La sua storia si intreccia con quella della città, rendendola un simbolo culturale e spirituale. Santa Maria Novella rimane una meta imperdibile per chi visita Firenze.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una celebre chiesa di Firenze". La risposta di 17 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Una celebre chiesa di Firenze nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Santa Maria Novella

Se la definizione "Una celebre chiesa di Firenze" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una celebre chiesa di Firenze" conferma che la soluzione 'Santa Maria Novella' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione Santa Maria Novella

S Savona A Ancona N Napoli T Torino A Ancona M Milano A Ancona R Roma I Imola A Ancona N Napoli O Otranto V Venezia E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una celebre chiesa di Firenze" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Santa Maria Novella' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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