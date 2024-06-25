Una celebre chiesa di Firenze
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SOLUZIONE: SANTA MARIA NOVELLA
Perché la soluzione è Santa Maria Novella? Santa Maria Novella è una delle chiese più famose di Firenze, situata nel cuore della città. Riconoscibile per la sua facciata in stile gotico e rinascimentale, rappresenta un importante esempio di architettura religiosa. La chiesa ospita opere d'arte di grande valore, tra cui affreschi e dipinti di artisti rinomati. La sua storia si intreccia con quella della città, rendendola un simbolo culturale e spirituale. Santa Maria Novella rimane una meta imperdibile per chi visita Firenze.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una celebre chiesa di Firenze". La risposta di 17 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Una celebre chiesa di Firenze nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Santa Maria Novella
Se la definizione "Una celebre chiesa di Firenze" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una celebre chiesa di Firenze" conferma che la soluzione 'Santa Maria Novella' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 17 lettere della soluzione Santa Maria Novella
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una celebre chiesa di Firenze" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Santa Maria Novella' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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