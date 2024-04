La Soluzione ♚ Usa le ruote solo per dei brevi tratti

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Usa le ruote solo per dei brevi tratti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AEREO

Curiosità su Usa le ruote solo per dei brevi tratti: (per gli esseri viventi) possono essere mantenuti solo per brevi tratti o in condizioni particolari. le maggiori velocità ufficialmente registrate per... L'aeroplano è un aeromobile dotato, nella maggior parte dei casi, di un'unica ala rigida, piana e solitamente fissa. L'aereo, sospinto da uno o più motori, è in grado di decollare e atterrare su piste rigide e volare nell'atmosfera terrestre sotto il controllo di uno o più piloti. Nonostante sia più pesante dell'aria, è in grado di volare grazie ai principi fisico-meccanici. Il termine risale alla seconda metà dell'Ottocento e ha origine nel francese aéroplane, composto dal greco antico (aèr, aria) e dal latino planus (piatto). Nella lingua italiana veniva denominato apparecchio aereo, da cui, per ellissi, deriva l'abbreviazione ...

