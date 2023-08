Va bene non solo negli USA - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Va bene non solo negli USA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OK

Significato/Curiosita : Va bene non solo negli usa

Stato fatto per il bene comune. janer q. whitman, autore di harsh justice, sostiene che il diffuso consenso per la pena capitale negli usa sia dovuto al fatto... vedi okay (disambigua). disambiguazione – "ok" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ok (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Va bene non solo negli USA : bene; solo; negli; È bene fare i conti con lui; Quella dei pantaloni è bene sia inappuntabile; Come persone molto legate che si intendono bene ; Guardato con profonda stima e bene volenza; La regione con Avellino e bene vento; Che è costituito da un solo elemento; Si ammira solo di sera; Unisce solo all inizio; Non si può fare da solo ; Costituiti da un solo elemento; Il lustrino negli abiti fra; Le qualità delle bollicine negli spumanti fra; Salsa a base di peperoncino inventata negli USA; Quello Katrina si scatenò negli USA nel 2005; Indica il giorno negli orologi;

Cerca altre Definizioni