La Soluzione ♚ Un cocktail con il rum La definizione e la soluzione di 8 lettere: Un cocktail con il rum. DAIQUIRI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Un cocktail con il rum: Il daiquiri è un cocktail da aperitivo di tipo sour di origini caraibiche a base di rum bianco, succo di limetta e sciroppo di zucchero, servito in coppetta da cocktail. È un cocktail riconosciuto ufficialmente dall'IBA, assieme alla sua variante Hemingway Special, una particolare versione creata per il famoso scrittore, che era un grande estimatore del Daiquiri. Altre Definizioni con daiquiri; cocktail; Cocktail con rum e limone; Colora di rosso il cocktail Negroni; Si versa per il cocktail mojito;

