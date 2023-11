La definizione e la soluzione di: Cocktail di rum e lime. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Cocktail di rum e lime

Eventualmente con scorza di limone o lime. non essendoci una codifica ufficiale esistono diverse versioni di questo cocktail. generalmente, vi sono modifiche... Il Mai Tai è un cocktail alcolico a base di rum chiaro e scuro, curaçao, sciroppo d'orzata e succo di lime, associato alla cultura Polinesiana. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

