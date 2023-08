Cocktail cubano con rum e menta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cocktail cubano con rum e menta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MOJITO

Significato/Curiosità : Cocktail cubano con rum e menta

Il mojito è un rinfrescante cocktail cubano amato in tutto il mondo. Preparato con ingredienti semplici ma aromatici, è una miscela di rum bianco, zucchero, succo di lime fresco, foglie di menta e acqua frizzante. Il processo di creazione coinvolge la miscelazione dolce dell'acidità del lime con la dolcezza del rum e lo zucchero, arricchito dalla freschezza rinvigorente della menta. Il mojito è spesso servito su ghiaccio e rappresenta un equilibrio perfetto tra dolcezza e acidità, con un tocco effervescente. È un'icona dell'estate, ideale per rinfrescare le giornate calde e per gustare un sorso di tradizione cubana.

