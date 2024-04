La Soluzione ♚ La cerchia delle mura La definizione e la soluzione di 5 lettere: La cerchia delle mura. CINTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La cerchia delle mura: Una cintura o cinghia o cinta è una striscia flessibile generalmente di pelle, tessuto o fibre intrecciate che si porta attorno alla vita. La cintura ha funzione di supporto per capi di abbigliamento come pantaloni e gonne, di oggetti (spada, borsa) o decorativa. Il suo nome deriva dal termine latino cingulum, che indicava la cintura civile, quella militare era detta balteus. Se molto alta prende il nome di cinturone. Italiano Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Una cintura o cinghia o cinta è una striscia flessibile generalmente di pelle, tessuto o fibre intrecciate che si porta attorno alla vita. La cintura ha funzione di supporto per capi di abbigliamento come pantaloni e gonne, di oggetti (spada, borsa) o decorativa. Il suo nome deriva dal termine latino cingulum, che indicava la cintura civile, quella militare era detta balteus. Se molto alta prende il nome di cinturone. cinta f sing femminile singolare di cinto Sostantivo cinta f sing (pl.: cinte) (architettura) prolungamento di fortificazioni che si snodano lungo i limiti esterni di città o castelli per proteggerli da eventuali aggressioni (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (marina) La fascia più alta della murata di una nave (araldica) mura adibite a protezione della città una fascia o una cintura restrittiva per pantaloni (araldica) cinta ( approfondimento) bordura larga la metà del normale e distaccata dal bordo dello scudo di uno spazio pari alla sua larghezza; per tale pezza il Manno suggerisce il termine orlatura (araldica) disposizione di figure che seguono l'andamento dei lembi dello scudo Voce verbale cinta participio passato femminile singolare di cingere Voce verbale cinta terza persona singolare dell'indicativo presente di cintare seconda persona singolare dell'imperativo di cintare Sillabazione cìn | ta Pronuncia IPA: /'tinta/ Etimologia / Derivazione (sostantivo) dal latino cincta che a sua volta deriva cingere

che a sua volta deriva (aggettivo) vedi cinto

(voce verbale) vedi cingere

(voce verbale) vedi cintare Sinonimi (aggettivo) avvolta, legata, fasciata, allacciata, indossata, messa

avvolta, legata, fasciata, allacciata, indossata, messa accerchiata, chiusa, attorniata, assediata, serrata, recinta, contenuta, circoscritta

(sostantivo) cerchia, mura, muraglia

cerchia, mura, muraglia ( per estensione ) perimetro, limite, recinzione, recinto

perimetro, limite, recinzione, recinto ( regionale ) cintura, cinghia, cintola

cintura, cinghia, cintola ( archeologia ) cembra

