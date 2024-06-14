Centro del Frusinate con mura ciclopiche

Home / Soluzioni Cruciverba / Centro del Frusinate con mura ciclopiche

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Centro del Frusinate con mura ciclopiche' è 'Alatri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALATRI

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Alatri? Alatri è un centro del Frusinate noto per le sue antiche mura ciclopiche che circondano il centro storico. Queste mura, costruite con grandi blocchi di pietra, testimoniano un’antica tecnica di fortificazione attribuita a popoli preistorici. La presenza di queste mura conferisce alla città un aspetto unico e suggestivo, attirando visitatori interessati alla storia e all’archeologia. La città conserva anche altri resti di epoca antica, rendendola un importante sito culturale e storico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Centro del Frusinate con mura ciclopiche". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi la pagina o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Centro del Frusinate con mura ciclopiche nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Alatri

Questa pagina è dedicata alla definizione "Centro del Frusinate con mura ciclopiche" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Centro del Frusinate con mura ciclopiche" conferma che la soluzione 'Alatri' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Alatri

A Ancona L Livorno A Ancona T Torino R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Centro del Frusinate con mura ciclopiche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Alatri' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Centro del Frusinate dalle mura ciclopicheCentro del Frusinate con antiche mura ciclopicheCapoluogo maremmano il cui centro storico è rimasto completamente circondato da antiche muraHa antiche mura ciclopiche vicino a FrosinoneArbor centro del Michigan