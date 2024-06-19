La Porta che fu aperta da Michelangelo nelle mura Aureliane

Home / Soluzioni Cruciverba / La Porta che fu aperta da Michelangelo nelle mura Aureliane

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'La Porta che fu aperta da Michelangelo nelle mura Aureliane' è 'Pia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La Porta che fu aperta da Michelangelo nelle mura Aureliane" corrisponde a una soluzione formata da 3 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Porta che fu aperta da Michelangelo nelle mura Aureliane". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La Porta che fu aperta da Michelangelo nelle mura Aureliane nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Pia

Questa pagina è dedicata alla definizione "La Porta che fu aperta da Michelangelo nelle mura Aureliane" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La Porta che fu aperta da Michelangelo nelle mura Aureliane" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Pia:

P Padova I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La Porta che fu aperta da Michelangelo nelle mura Aureliane" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La Porta romana della storica brecciaDevotaPorta romana... devotaPorta delle mura di antiche città fortificateLe mura romane di Porta PiaLo consente la porta apertaFu affrescata da MichelangeloL anno in cui fu sbrecciata Porta Pia