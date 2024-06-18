I nemici che si affrontano nello sport

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I nemici che si affrontano nello sport' è 'Avversari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVVERSARI

Perché la soluzione è Avversari? Gli avversari rappresentano gli avversari nello sport, coloro che si oppongono agli atleti durante le competizioni. Essi sono le figure con cui si confrontano per dimostrare le proprie capacità e raggiungere la vittoria. La presenza di avversari stimola la crescita personale e tecnica, spingendo gli atleti a migliorarsi continuamente. La sfida con gli avversari crea un contesto di competizione che rende più emozionante e significativa l’esperienza sportiva.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I nemici che si affrontano nello sport". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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I nemici che si affrontano nello sport nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Avversari

Questa pagina è dedicata alla definizione "I nemici che si affrontano nello sport" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I nemici che si affrontano nello sport" conferma che la soluzione 'Avversari' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Avversari

A Ancona V Venezia V Venezia E Empoli R Roma S Savona A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I nemici che si affrontano nello sport" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Avversari' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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