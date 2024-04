La Soluzione ♚ È un vero grattacapo La definizione e la soluzione di 5 lettere: È un vero grattacapo. ROGNA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su E un vero grattacapo: La rogna è, in medicina veterinaria, una patologia infiammatoria della cute degli animali provocata da parassiti appartenenti all'ordine degli acari. Sintomi comuni sono: perdita del pelo, prurito ed infiammazione cutanea. Gli acari si annidano nella pelle o nei follicoli piliferi. A seconda dell'agente patogeno la rogna è classificabile in due tipi: rogna rossa o rogna demodettica, provocata dal Demodex canis rogna sarcoptica o scabbia, contagiosa per l'essere umano e provocata dal Sarcoptes scabiei (come dimostrò Diacinto Cestoni nel XVIII secolo).Il rilevamento e il trattamento di entrambi può risultare difficile e generalmente richiede ... Altre Definizioni con rogna; vero; grattacapo; Malattia pruriginosa; Con la mascella sporgente oltre la mandibola; Non è vero; Un vero tontolone; Tale è un vero amico; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a È un vero grattacapo

ROGNA

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'È un vero grattacapo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.