La Soluzione ♚ Un sigaro a siluro La definizione e la soluzione di 5 lettere: Un sigaro a siluro. AVANA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Un sigaro a siluro: L'Avana (in spagnolo La Habana, ufficialmente San Cristóbal de La Habana) è la capitale di Cuba, di cui è anche il principale porto, il centro economico-culturale e il principale polo turistico. È la città più popolata del paese, con una popolazione di 2 106 146 abitanti secondo dati del 2012, e la più popolata dei Caraibi. Come capitale di Cuba, la città è la sede ufficiale degli organi superiori dello Stato e del Governo cubano, di tutti gli organismi centrali e di quasi la totalità delle imprese e associazioni in ambito nazionale. Fondata nel 1514 dal conquistador Diego Velázquez de Cuéllar, con il nome di Villa di San Cristóbal de La ... Altre Definizioni con avana; sigaro; siluro; Pianura del Sudamerica; Il toscano dei Cubani; Un sigaro volante; Costoso sigaro; La colpisce il siluro; La lascia il siluro; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Un sigaro a siluro

AVANA

A

V

A

N

A

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Un sigaro a siluro' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.