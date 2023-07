La lascia il siluro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La lascia il siluro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SCIA

Significato/Curiosita : La lascia il siluro

il sommergibile russo s-13 comandato dal capitano di corvetta aleksandr ivanovic marinesko, lanciò quattro siluri contro la gustloff. il primo siluro... Convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la scia è un fenomeno fluidodinamico che si verifica ogni qual volta un corpo solido... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

