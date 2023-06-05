Costoso sigaro

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Costoso sigaro' è 'Avana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVANA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Costoso sigaro" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Costoso sigaro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Avana? Il termine si riferisce a un sigaro di alta qualità, noto per il suo prezzo elevato e il suo prestigio. È spesso associato a momenti di lusso e raffinatezza, simbolo di status e buon gusto. La sua origine è legata a Cuba, dove le foglie di tabacco vengono coltivate e lavorate con cura. Questo sigaro rappresenta un investimento, apprezzato da intenditori e appassionati del settore del tabacco.

Costoso sigaro nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Avana

In presenza della definizione "Costoso sigaro", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Costoso sigaro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Avana:

A Ancona V Venezia A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Costoso sigaro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

