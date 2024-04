La Soluzione ♚ Ispirarono Salgari La definizione e la soluzione di 7 lettere: Ispirarono Salgari. CORSARI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Ispirarono salgari: Un corsaro era un privato cittadino che, munito dal governo di uno Stato di un'apposita autorizzazione formale, detta "lettera di corsa", in cambio della cessione allo stesso di parte dei guadagni conseguiti, era autorizzato ad assalire e rapinare le navi mercantili delle nazioni nemiche. Per quanto, specie nella cultura di massa, i termini "corsaro", "pirata" o "bucaniere" siano spesso accomunati, il corsaro era in realtà un pirata mercenario e, a differenza degli altri, non era considerato un fuorilegge. La cosiddetta guerra di corsa permise ai sovrani di aumentare le entrate mobilitando navi e marinai privati che sovvenzionavano il ... Altre Definizioni con corsari; ispirarono; salgari; Ladroni di mare; Gli alberi che ispirarono Respighi; Le sue gesta ispirarono anche Corneille; Un personaggio di Salgari; Quella di Mompracem è un eroe di Salgari; Cerca altre soluzioni cruciverba

