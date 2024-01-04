Ladroni di mare

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ladroni di mare' è 'Corsari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORSARI

Perché la soluzione è Corsari? I corsari sono figure storiche di marinai che operavano in acque internazionali, attaccando navi di nazioni rivali con l'autorizzazione dei loro sovrani. Spesso vengono confusi con i ladroni di mare, ma la differenza sta nel fatto che i corsari avevano una legittimità legale, grazie a lettere di corsa. Questa attività era una forma di guerra economica, che sfruttava la possibilità di saccheggiare imbarcazioni nemiche senza perdere il favore delle autorità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ladroni di mare". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Ladroni di mare nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Corsari

In presenza della definizione "Ladroni di mare", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ladroni di mare" conferma che la soluzione 'Corsari' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Corsari

C Como O Otranto R Roma S Savona A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ladroni di mare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Corsari' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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