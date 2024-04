La Soluzione ♚ I giganti figli di Urano e Gea La definizione e la soluzione di 6 lettere: I giganti figli di Urano e Gea. TITANI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su I giganti figli di urano e gea: I Titani (in greco antico: te, Titánes; singolare: t) sono, nella mitologia e nella religione greca, gli dei più antichi (próteroi theoí), nati prima degli olimpi e generati da Urano (Cielo) e Gea (Terra). Titanidi erano invece chiamate le loro sorelle, mogli e compagne. I titani vengono considerati come le forze primordiali del cosmo, che imperversavano sul mondo prima dell'intervento regolatore e ordinatore degli dei olimpici. Altre Definizioni con titani; giganti; figli; urano; I giganti figli di Urano; I giganti che detronizzarono Urano; I suoi figli son ciuchi; Cerca altre soluzioni cruciverba

