I giganti che detronizzarono Urano

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I giganti che detronizzarono Urano' è 'Titani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TITANI

Perché la soluzione è Titani? I titani sono divinità della mitologia greca nate dall’unione di Urano e Gaia, e sono noti per aver sfidato il loro padre nel tentativo di prendere il controllo del cielo e della terra. Dopo una lunga lotta, furono sconfitti dai figli di Crono, che li detronizzarono, segnando un passaggio importante nel mito. La loro figura simboleggia il potere primordiale e il conflitto tra generazioni di divinità, lasciando un’impronta duratura nelle storie antiche.

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I giganti che detronizzarono Urano nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Titani

La soluzione associata alla definizione "I giganti che detronizzarono Urano" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Titani'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: I giganti che detronizzarono Urano

I giganti che detronizzarono Urano Risposta: TITANI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: T_____

T_____ Inizia con: T

T Finisce con: I

Le 6 lettere della soluzione

T Torino I Imola T Torino A Ancona N Napoli I Imola

La soluzione 'Titani' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I giganti che detronizzarono Urano". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.