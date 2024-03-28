I giganti che detronizzarono Urano
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SOLUZIONE: TITANI
Perché la soluzione è Titani? I titani sono divinità della mitologia greca nate dall’unione di Urano e Gaia, e sono noti per aver sfidato il loro padre nel tentativo di prendere il controllo del cielo e della terra. Dopo una lunga lotta, furono sconfitti dai figli di Crono, che li detronizzarono, segnando un passaggio importante nel mito. La loro figura simboleggia il potere primordiale e il conflitto tra generazioni di divinità, lasciando un’impronta duratura nelle storie antiche.
I giganti che detronizzarono Urano nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Titani
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: I giganti che detronizzarono Urano
- Risposta: TITANI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: T_____
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Titani' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I giganti che detronizzarono Urano". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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