La Soluzione ♚ S allaccia in auto La definizione e la soluzione di 7 lettere: S allaccia in auto. CINTURA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su S allaccia in auto: Una cintura o cinghia o cinta è una striscia flessibile generalmente di pelle, tessuto o fibre intrecciate che si porta attorno alla vita. La cintura ha funzione di supporto per capi di abbigliamento come pantaloni e gonne, di oggetti (spada, borsa) o decorativa. Il suo nome deriva dal termine latino cingulum, che indicava la cintura civile, quella militare era detta balteus. Se molto alta prende il nome di cinturone. Altre Definizioni con cintura; allaccia; auto; Il karateka agli inizi; Si allaccia al collo dei bimbi; Lo sportello dell auto; Casa d auto tedesca; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a S allaccia in auto

CINTURA

C

I

N

T

U

R

A

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'S allaccia in auto' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.