Cilindretto deodorante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cilindretto deodorante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : STICK

Significato/Curiosità : Cilindretto deodorante

Il cilindretto deodorante o stick è un prodotto cosmetico utilizzato per contrastare o mascherare gli odori corporei, come il sudore. Solitamente ha una forma simile a un bastoncino e contiene una formula deodorante sotto forma di crema o gel. Viene applicato direttamente sulla pelle asciutta e pulita, di solito nelle ascelle, per fornire una protezione a lunga durata contro gli odori sgradevoli. Grazie alla sua comoda presentazione e alla facilità di utilizzo, il cilindretto deodorante è un elemento essenziale nelle routine di igiene personale quotidiane e svolge un ruolo importante nel mantenere una sensazione di freschezza e pulizia per tutto il giorno.

Altre risposte alla domanda : Cilindretto deodorante : cilindretto; deodorante; cilindretto metallico per fare luce; cilindretto munito di ago per punture mediche; Affusolato cilindretto di legno; Quello di potassio è usato anche come deodorante ; Noto deodorante per auto; Sotto le braccia, ci si passa il deodorante ;

Cerca altre Definizioni