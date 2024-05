La Soluzione ♚ Insieme di regole di un attività

: TECNICHE

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Insieme di regole di un attivita: 534, consta di un "prologo" e di settantatré "capitoli". la regola benedettina è "ora et labora" che significa "prega e lavora". l'attività primaria divenne... La tecnica (dal greco t [téchne], "arte" nel senso di 'perizia', 'saper fare', 'saper operare') è l'insieme delle norme applicate e seguite in un'attività, sia essa esclusivamente intellettuale o anche manuale. Tali norme possono essere acquisite empiricamente in quanto formulate e trasmesse dalla tradizione, ad esempio nel lavoro artigianale, o applicando conoscenze scientifiche specializzate e innovative quando si verifica il passaggio dalla manifattura alla produzione industriale. La tecnica implica l'adozione di un metodo e di una strategia nell'identificazione precisa degli obiettivi e dei mezzi più opportuni per raggiungerli.

Altre Definizioni con tecniche; insieme; regole; attività;