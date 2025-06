Recipiente per la pappa nei cruciverba: la soluzione è Ciotola

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Recipiente per la pappa' è 'Ciotola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIOTOLA

Curiosità e Significato di Ciotola

Perché la soluzione è Ciotola? Una ciotola è un contenitore rotondo e aperto, ideale per mettere cibo o acqua, soprattutto per i bambini o gli animali domestici. È comoda, pratica e facilmente maneggevole, perfetta per servire la pappa o altri pasti. Quindi, quando si cerca un recipiente semplice e funzionale per alimentare un bambino, la soluzione più comune è proprio la... ciotola.

Come si scrive la soluzione Ciotola

Stai cercando la risposta alla definizione "Recipiente per la pappa"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

I Imola

O Otranto

T Torino

O Otranto

L Livorno

A Ancona

