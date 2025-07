Un sistema elettronico per il controllo di macchinari nei cruciverba: la soluzione è Microcalcolatore

Home / Soluzioni Cruciverba / Un sistema elettronico per il controllo di macchinari

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Un sistema elettronico per il controllo di macchinari' è 'Microcalcolatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MICROCALCOLATORE

Curiosità e Significato di Microcalcolatore

La parola Microcalcolatore è una soluzione di 16 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Microcalcolatore.

Perché la soluzione è Microcalcolatore? Un microcalcolatore è un piccolo sistema elettronico in grado di elaborare dati e controllare macchinari complessi. Spesso chiamato microcontrollore, si integra in dispositivi industriali per gestire operazioni automatiche con precisione e efficienza. È il cervello digitale che permette ai macchinari di funzionare in modo intelligente e affidabile, rendendo le industrie più moderne e innovative.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un diffuso sistema di pagamento elettronicoSistema di controllo della velocità in autostradaUn sistema di pagamento elettronicoSistemi elettronici destinati al controllo dei macchinariUn controllo dell auto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Microcalcolatore

Stai cercando la risposta alla definizione "Un sistema elettronico per il controllo di macchinari"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

I Imola

C Como

R Roma

O Otranto

C Como

A Ancona

L Livorno

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P I A O R S C I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IPOCRISIA" IPOCRISIA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.