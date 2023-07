Misurate in quantità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misurate in quantità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DOSATE

Significato/Curiosita : Misurate in quantita

(ppm) è una unità di misura adimensionale che indica un rapporto tra quantità misurate omogenee di un milione a uno. ad esempio viene usata per livelli estremamente... Detersivo già dosate, mentre è del 2010 l'introduzione del formato "ecodosi", costituito da capsule in plastica (pod) con detersivo liquido già dosato nella corretta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Misurate in quantità : misurate; quantità; Dispositivo che eroga quantità misurate di materiale; Di dimensioni smisurate ; misurate , calibrate; Eroga quantità misurate di materiale; Dispositivo che eroga quantità misurate ; Una piccola quantità di cibo; Dispositivo che eroga quantità misurate di materiale; Grande quantità di cose; La quantità di schiaffi che si minaccia; La quantità di stoffa per un abito;

Cerca altre Definizioni