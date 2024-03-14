Vi fa sosta una flotta

SOLUZIONE: BASE NAVALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi fa sosta una flotta" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi fa sosta una flotta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Base Navale? Una base militare situata in prossimità del mare rappresenta un punto strategico per le operazioni navali. È un luogo dove le forze navali trovano rifugio, si riforniscono e preparano le missioni successive. Questi insediamenti sono fondamentali per il controllo delle rotte marittime e per la difesa delle coste. La presenza di una tale struttura permette alle imbarcazioni di fermarsi temporaneamente, garantendo supporto e sicurezza. La loro importanza si riflette nella capacità di intervenire rapidamente in caso di necessità.

Per risolvere la definizione "Vi fa sosta una flotta", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi fa sosta una flotta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Base Navale:

B Bologna A Ancona S Savona E Empoli N Napoli A Ancona V Venezia A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi fa sosta una flotta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

