La Soluzione ♚ Il mattino l ha in bocca

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Il mattino l ha in bocca. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ORO

Curiosità su Il mattino l ha in bocca: il mattino ha l'oro in bocca è un film del 2008 diretto da francesco patierno ispirato al libro il giocatore (ogni scommessa è debito), autobiografia del... L'oro è l'elemento chimico di numero atomico 79 e il suo simbolo è Au (dal latino aurum). È un metallo di transizione tenero, pesante, duttile, malleabile di colore giallo, dovuto all'assorbimento delle lunghezze d'onda del blu dalla luce incidente. Inattaccabile dalla maggior parte dei composti chimici, reagisce in pratica solo con l'acqua regia e con lo ione cianuro. Con il mercurio forma un'amalgama, ma non un composto chimico. Si trova allo stato nativo sotto forma di pepite, grani e pagliuzze nelle rocce e nei depositi alluvionali. È stato adoperato fin dall'antichità per coniare monete e, prima dell'avvento della moneta fiat (latino ...

