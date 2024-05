La Soluzione ♚ Regione nota per le gesta di Giasone e gli Argonauti La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : COLCHIDE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Regione nota per le gesta di Giasone e gli Argonauti. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Regione nota per le gesta di giasone e gli argonauti: Vedi argonauta. gli argonauti (in greco antico: ata, argonáutai) furono un mitologico gruppo di circa 50 eroi che, sotto la guida di giasone, diede... Nell'antica geografia, la Colchide (georgiano e laz: , k'olxeti; greco antico: , Kolchís) era un antico stato georgiano, regno e regione situato nella Georgia occidentale (regione del Caucaso), che giocò un ruolo importante nella formazione etnica e culturale del popolo georgiano e dei suoi sottogruppi. Il regno della Colchide come primo stato georgiano contribuì in modo significativo allo sviluppo dello stato georgiano medievale dopo la sua unificazione con il regno georgiano orientale di Iberia-Kartli. Il termine colchici viene usato come nome collettivo per significare le tribù georgiane che popolavano la costa orientale del ...

