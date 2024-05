La Soluzione ♚ Pitt: è stato Achille

Curiosità su Pitt: e stato achille: William bradley pitt, detto brad (shawnee, 18 dicembre 1963), è un attore e produttore cinematografico statunitense. nel corso della sua carriera ha ricevuto... William Bradley Pitt, detto Brad (Shawnee, 18 dicembre 1963), è un attore e produttore cinematografico statunitense. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti per i suoi contributi nel mondo del cinema, inclusi due premi Oscar, di cui uno per aver prodotto, tramite la Plan B Entertainment, di sua proprietà, il film 12 anni schiavo (2013) di Steve McQueen e l'altro come miglior attore non protagonista per C'era una volta a... Hollywood (2019) di Quentin Tarantino. Pitt ha acquisito la prima notorietà interpretando una parte secondaria in Thelma & Louise (1991) di Ridley Scott. Questo gli ha permesso, negli ...

