L ultimo è il Vaticano Secondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ultimo è il Vaticano Secondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : CONCILIO ECUMENICO

Significato/Curiosita : L ultimo e il vaticano secondo

il concilio ecumenico vaticano ii, abbreviato come vaticano ii, è stato il ventunesimo e il più recente concilio ecumenico della chiesa cattolica. la... che ha riconosciuto tale concilio come ecumenico solo nel vi secolo. tutti e sette i concili riconosciuti come ecumenici dalle chiese cattolica e ortodossa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

