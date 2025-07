Li convocò per l ultima volta Luigi XVI nei cruciverba: la soluzione è Stati Generali

Home / Soluzioni Cruciverba / Li convocò per l ultima volta Luigi XVI

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Li convocò per l ultima volta Luigi XVI' è 'Stati Generali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STATI GENERALI

Curiosità e Significato di Stati Generali

La parola Stati Generali è una soluzione di 13 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Stati Generali.

Perché la soluzione è Stati Generali? Gli Stati Generali erano un'assemblea convocata dai sovrani francesi, composta da rappresentanti di nobili, clero e terzo stato, per discutere questioni importanti come tasse e riforme. Nel 1789, Luigi XVI li chiamò per l’ultima volta, segnando l’inizio della Rivoluzione Francese. Un momento storico che cambiò per sempre il corso della storia moderna.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Li governano i pastoriLi trovi anche in farmaciaLi hanno bassi le ballerineLe hanno Olga e LuigiL ultima di Beethoven

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Stati Generali

Se ti sei imbattuto nella definizione "Li convocò per l ultima volta Luigi XVI", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

A Ancona

T Torino

I Imola

G Genova

E Empoli

N Napoli

E Empoli

R Roma

A Ancona

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S A T D R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DARTS" DARTS

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.