La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pensiero assillante' è 'Tarlo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARLO

Curiosità e Significato di "Tarlo"

Perché la soluzione è Tarlo? Il termine tarlo si riferisce a un insetto noto per la sua capacità di scavare gallerie nel legno, ma il suo uso figurato è ancora più interessante. Quando parliamo di un pensiero assillante, ci riferiamo a un'idea o a una preoccupazione che continua a tormentarci, come se fosse un tarlo che consuma lentamente la nostra mente. In questo senso, il tarlo diventa una metafora per quei pensieri persistenti e inquietanti che non riusciamo a scrollarci di dosso.

Come si scrive la soluzione Tarlo

T Torino

A Ancona

R Roma

L Livorno

O Otranto

