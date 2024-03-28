In volontario espatrio

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'In volontario espatrio' è 'Esule'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESULE

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Perché la soluzione è Esule? L'esule è una persona che, per motivi politici, religiosi o personali, decide di lasciare il proprio paese e stabilirsi in un'altra nazione. Questa scelta può derivare da persecuzioni, guerre o oppressioni che rendono difficile o impossibile il ritorno. L'esule vive lontano dalla terra natale, spesso affrontando difficoltà legate all'adattamento e alla perdita di identità culturale. La condizione di esule implica un allontanamento volontario, motivato dalla necessità di cercare una vita più sicura e libera.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "In volontario espatrio". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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In volontario espatrio nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Esule

La definizione "In volontario espatrio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "In volontario espatrio" conferma che la soluzione 'Esule' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Esule

E Empoli S Savona U Udine L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "In volontario espatrio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Esule' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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