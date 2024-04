La Soluzione ♚ Lo Stato con Santorini

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GRECIA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Lo stato con santorini: Significati, vedi santorini (disambigua). santorini (in greco sat, santoríni; in greco antico: a, thra), in italiano anche santorino, è l'isola più... La Grecia (in greco da, Elláda), ufficialmente Repubblica Ellenica (in greco µata, Elliniki Dimokratía, AFI: [elini'ki ðimoka'tia]), è uno Stato dell'Europa meridionale, posto sul lembo meridionale della penisola balcanica. È una repubblica parlamentare unitaria e la capitale è la città di Atene. La lingua ufficiale è il greco moderno. Il tratto peninsulare confina a nord con Albania, Macedonia del Nord, Bulgaria e Turchia ed è bagnato sugli altri lati dal mar Egeo, dal mar Ionio e dal mare di Creta. Amministra in totale oltre 6 000 isole, 227 delle quali abitate. La Grecia è considerata come l'ideale successore della ...

Altre Definizioni con grecia; stato; santorini;