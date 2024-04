La Soluzione ♚ Terra giallastra

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Terra giallastra. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : OCRA

Curiosità su Terra giallastra: Una macchia gialla retrostante l'occhio. la colorazione della zampe è giallastra. la separazione tra la prima e seconda squama vertebrale è diritta. le... Ocra è un colore dalle tonalità che variano dal giallo-oro al marrone chiaro. La parola ocra deriva dal greco ochrós che significa "giallo". Il termine indica anche i pigmenti estratti da terre rosse e formati da varietà terrose di limonite (ocra gialla) e/o ematite (ocra rossa).

