La Soluzione ♚ Circonda la Terra La definizione e la soluzione di 9 lettere: Circonda la Terra. ATMOSFERA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Circonda la terra: Sulla luna, diffusa dal sottile strato dell'atmosfera terrestre che circonda la terra, donando alla luna in quel momento un caratteristico colore bruno... L'atmosfera (dal greco antico tµ, atmòs, "vapore" e sfaa, sphàira, "sfera") è un involucro gassoso che circonda un corpo celeste, le cui molecole sono trattenute dalla forza di gravità del corpo stesso. L'atmosfera terrestre non presenta una struttura omogenea e per questo viene suddivisa in vari strati che presentano caratteristiche diverse. Gli strati sono cinque: (troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera, esosfera), mentre in ... Altre Definizioni con atmosfera; circonda; terra; Circonda i pianeti come la terra; La parte della giacca che circonda l ascella; Il raccordo che circonda l Urbe sigla; Lo è la terra della patria; Dea greca della Terra;

La risposta a Circonda la Terra

ATMOSFERA

A

T

M

O

S

F

E

R

A

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Circonda la Terra' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.