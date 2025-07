Si suonavano a caccia nei cruciverba: la soluzione è Corni

CORNI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Corni? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Corni.

Perché la soluzione è Corni? I corni sono strumenti a fiato utilizzati in passato durante le battute di caccia per segnalare la presenza o coordinarsi con i compagni. Il loro suono distintivo aiutava a comunicare in ambienti selvaggi, rendendo più efficace l’attività venatoria. Ancora oggi, rappresentano simboli tradizionali legati alla caccia e alle attività rurali, testimonianza di un passato in cui il richiamo dei corni era parte integrante del lavoro nei boschi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si caccia per pauraFirma di cui si va a cacciaSi suonava a cacciaStrumento che si suonava a cacciaSi alternano alle gioie

C Como

O Otranto

R Roma

N Napoli

I Imola

A S I M T A N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TASMANIA" TASMANIA

